Казахстанский боец Резников назвал условие перехода в UFC и высказался о реванше с Раисовым

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников (22-6) дал интервью корреспонденту ТАСС Игорю Лазорину, в котором поделился планами по переходу в UFC, а разобрал свои ошибки в поединке с Юсуфом Раисовым (16-2).

Напомним, Резников победил россиянина раздельным решением судей в со-главном бою на турнире ACA 111, который прошел в сентябре в Москве.

"Я пересмотрел бой с Раисовым четыре-пять раз. Когда я попадал по нему, мне надо было проходить в ноги. Это был мой минус. Я отдельно делал бокс с борьбой. Когда я заходил в удобную дистанцию для прохода в ноги, то как боксер уходил после попадания. Надо было заходить в ударную дистанцию и проходить в ноги.

Мне пока не интересен реванш с Раисовым. Я хочу идти дальше. После каждой победы застаиваться и идти назад неохота. Если я проведу пару боев, он проведет пару боев, потом, может, и встретимся, но сразу реванш... Мне же охота идти дальше, вперед.

У меня заканчивается контракт с АСА, я хочу его продлить на более выгодных условиях. Моя мечта – завоевать пояс АСА. У нас в Казахстане нет того, кто взял пояс АСА, АСВ. У меня есть охота стать первым, кто его привезет. Если бы я стал чемпионом АСА, то пошел бы в UFC", - сказал Резников.