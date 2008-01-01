Охота на Ковбоев. Кто станет следующим соперником Шавката Рахмонова в UFC?

Димаш Тулегенов

Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (13-0) чуть больше недели назад провел долгожданный дебютный бой в лучшей лиге мира, нокаутировав опытного бразильца Алекса "Ковбоя" Оливейру (22-9-1-1). Корреспондент Vesti.kz поразмышлял о том, с кем из известных файтеров казахстанец мог бы провести бой в ближайшем будущем.



25 октября, спустя день после турнира UFC 254, когда фанаты все еще не успели прийти в себя после обескураживающего дебюта Рахмонова, 26-летний казахстанец заявил, что не прочь помериться силами и с другим "Ковбоем", самым известным в мире боевых единоборств - Дональдом Серроне (36-15-1-1). На первый взгляд эта идея показалась трудно осуществимой, ведь еще меньше года назад американский ветеран разделял клетку в главном бою вечера номерного турнира с Конором МакГрегором, а тут к нему поступает вызов от все еще малоизвестного Рахмонова. Но реальность такова, что этот бой был бы вполне логичным сразу по нескольким причинам.







Серроне - большая звезда мирового ММА. В свое время он дрался за чемпионский пояс в легком весе, да и вообще был хедлайнером большого количества крупных событий. У Дональда огромная фан-база, его бои все еще продолжают обсуждать и смотреть сотни тысяч людей. Сейчас у 37-летнего ветерана не самое лучшее время. Еще в начале прошлого года "Ковбой" добывал победу за победой, рассказывал, как сильно его мотивирует рождение ребенка, но в июне началась черная полоса. Откровенно говоря, в UFC без особых сожалений решили бросить легенду "под поезда". Сначала по Дональду проехались локти Тони Фергюсона, затем его нокаутировали руки-бомбы Джастина Гэтжи, а в качестве продолжения его ждал 40-секундный поединок с МакГрегором, который закончился очередной неудачей Серроне. В мае текущего года Дональд в близком бою проиграл другому известному бойцу промоушена - Энтони Петтису, а в сентябре "Ковбой" впервые подрался вничью. Ничейный результат был разделен с соотечественником Нико Прайсом.



Пять боев без побед, но контракт с UFC все еще есть. Если бы не былые заслуги, вполне вероятно, что руководство лиги уже уволило бы Дональда, но там его уважают все, начиная с соперников, продолжая матчмейкерами и заканчивая "голосом UFC" Брюсом Баффером ("Ковбой" - любимый боец известнейшего октагон-анонсера). Возможно, что следующий бой Серроне станет для него последним в промоушене, но хорошая победа может задержать его в лиге еще на несколько поединков. После такой ужасающей серии не стоит ожидать, что в соперники Дональду дадут очередного бойца из топ-15. Во-первых, после такого количества поражений ему нужно доказать, что он заслуживает драться против топа, а во-вторых, это в целях бизнес-продвижения UFC. У Серроне есть фанаты, у него есть история и великие победы, поэтому нужно предоставить старине "Ковбою" еще один шанс, назначив бой с менее грозным оппонентом, увеличивающим шансы легенды на выигрыш.







Как раз под такую роль подходит Рахмонов. Да, боец непобежденный, но в UFC его еще толком разузнать не успели. С одной стороны, смотря на рекорд Шавката, никто не скажет, что Серроне в соперники дали "мешка", а с другой стороны болельщики американца не будут обвинять матчмейкеров в умышленном выборе непроходимых противников.



Желание у Шавката есть, но имеется ли оно у Дональда - хороший вопрос. И непонятно, что вообще собирается предлагать организация экс-претенденту на пояс. В последние годы Серроне зачастил с боями в полусреднем весе, это объясняется тем, что с возрастом процесс весогонки дается сложнее. Поэтому даже упомянутый поединок с МакГрегором проводился в 77 килограммах, а не в 70. Это еще один плюс к возможности организации боя Рахмонов - Серроне. Также нельзя не отметить, что время поджимает. Дональд многими бойцами рассматривается в качестве "трамплина". Последним из тех, кто изъявил желание сразиться с "Ковбоем", был бразильский легковес Тьяго Мойзес, в прошлом году единогласным решением судей уступивший Дамиру Исмагулову.







Если же с Дональдом ничего не получится, то в UFC есть еще несколько интересных кандидатур для быстрого и громкого восхождения Шавката. Среди них отметим Робби Лоулера (29-15-0-1) и Гуннара Нельсона (17-5-1). Лоулеру уже 38 лет, его чемпионские годы далеко позади. В последний раз Робби побеждал больше трех лет назад (он оказался сильнее Серроне). После этого Робби дрался еще четырежды, но неизменно проигрывал: решением уступил Рафаэлю Дос Аньосу, Колби Ковингтону и Нилу Мэгни, а также был задушен Беном Аскреном. В отличие от Серроне, Робби все еще входит в топ-15 полусредневесов UFC, замыкая этот рейтинг. В данный момент ему, как и Серроне, нужно частично реабилитироваться, чтобы рассчитывать на заключительный забег в титульной гонке промоушена. Конечно, от ветерана Лоулера многого уже не ждут даже сами фанаты, но любая победа "Безжалостного" принесла бы им много радости. Недавно у экс-чемпиона сорвался бой с Майком Перри, который должен был пройти в ноябре на UFC 255. Травма не очень серьезная, поэтому следует ожидать дальнейших событий и анонсов от UFC.







Нельсон идет на серии из двух поражений. В этом году 32-летний исландец еще не дрался, но в прошлом проиграл и Леону Эдвардсу, и Гилберту Бернсу. Сейчас оба последних соперника Гуннара входят в число трех главных претендентов на пояс, поэтому умалять заслуги исландца не стоит. Однако здесь может сказаться отсутствие активности у бойца. Ведь одно дело, когда чемпион берет паузу, готовится к пятираундовым битвам, следит за тем, как продвигаются претенденты на пояс, и совсем другое, когда боец, не входящий в топ, не особо рвется в клетку. Еще больше интереса возможному бою Рахмонова и Нельсона добавляет факт, что свою последнюю победу в декабре 2018 года исландец добыл удушением против Алекса Оливейры, которого двумя годами позже задушил и Шавкат.



Фото: mmajunkie.com



Задушил бразильца, одержал 13-ю победу кряду и удивил бойцовский мир. Разбор дебютного боя Шавката Рахмонова в UFC



Объявлен гонорар казахстанца Шавката Рахмонова за досрочную победу в дебютном бою в UFC

