Самая горячая девушка из ММА показала потрясающую фигуру в соблазнительном платье

Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда
опубликовала на своей странице в Instagram новые сексуальные фото, сообщает корреспондент Vesti.kz
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На этот раз она позирует в коротком платье. Лоуреда ведет активный образ жизни, регулярно делится со своими подписчиками новыми волнительными снимками. На нее подписаны 550 тысяч человек.
22-летняя Лоуреда выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 16 февраля 2019 года. В дебютном бою победила техническим нокаутом американку Колби Флетчер. В последующих двух поединках она также праздновала успех над соотечественницами Ларкин Дэш и Тарой Графф.
Летом она заключила новое соглашение с Bellator MMA.