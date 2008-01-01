Самая горячая девушка из ММА показала потрясающую фигуру в соблазнительном платье

На нее подписаны более полумиллиона человек.

Фото: instagram.com/valerieloureda
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 17:35
Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда опубликовала на своей странице в Instagram новые сексуальные фото, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз она позирует в коротком платье. Лоуреда ведет активный образ жизни, регулярно делится со своими подписчиками новыми волнительными снимками. На нее подписаны 550 тысяч человек.

22-летняя Лоуреда выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 16 февраля 2019 года. В дебютном бою победила техническим нокаутом американку Колби Флетчер. В последующих двух поединках она также праздновала успех над соотечественницами Ларкин Дэш и Тарой Графф.

Летом она заключила новое соглашение с Bellator MMA.
Метки:
MMA Бои по смешанным правилам
Единоборства Смешанные
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Сегодня 17:35
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