Бывший боец ММА был убит во время застолья в Дагестане

За свою карьеру он одержал 11 побед.

Фото: Flickr/MartialArtsNomad.com©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Вчера 23:37
Экс-боец смешанных единоборств (ММА) Шамиль Абдулмуслимов был убит в Дагестане, сообщает Р-Спорт со ссылкой на РЕН ТВ.

Спортсмен погиб в кафе в городе Хасавюрт.

По информации источника, 35-летний Абдулмуслимов был застрелен во время застолья. Бывший боец отдыхал со своими знакомыми в кафе, когда несколько мужчин ворвались в заведение с автоматами и открыли огонь. Спортсмен скончался от полученных ранений.

Отмечается, что у Абдулмуслимова мог быть конфликт с семьей Мурагисовых из-за земельного участка.

Последний раз Абдулмуслимов выступал в 2013 году. За свою карьеру он одержал 11 побед и потерпел четыре поражения.
Метки:
Бои по смешанным правилам MMA Дагестан Убийство
Единоборства Смешанные
0
Вчера 23:37
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