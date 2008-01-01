Бывший боец ММА был убит во время застолья в Дагестане

Экс-боец смешанных единоборств (ММА) Шамиль Абдулмуслимов
был убит в Дагестане, сообщает Р-Спорт
со ссылкой на РЕН ТВ.
Спортсмен погиб в кафе в городе Хасавюрт.
По информации источника, 35-летний Абдулмуслимов был застрелен во время застолья. Бывший боец отдыхал со своими знакомыми в кафе, когда несколько мужчин ворвались в заведение с автоматами и открыли огонь. Спортсмен скончался от полученных ранений.
Отмечается, что у Абдулмуслимова мог быть конфликт с семьей Мурагисовых из-за земельного участка.
Последний раз Абдулмуслимов выступал в 2013 году. За свою карьеру он одержал 11 побед и потерпел четыре поражения.