"Я хочу все это". Красотка из ММА показала фото в соблазнительном топике

На ее счету три победы в трех боях.

Фото: instagram.com/valerieloureda©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 22:58
Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда в очередной раз выложила интересное фото в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз она предстала в белом топике, подписав снимок: "Я хочу все это".

22-летняя Лоуреда выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 16 февраля 2019 года. В дебютном бою победила техническим нокаутом американку Колби Флетчер. В последующих двух поединках она также праздновала успех над соотечественницами Ларкин Дэш и Тарой Графф.

Встречу с Дэш она выиграла судейским решением, другие две схватки завершила техническим нокаутом.

Летом Лоуреда, которая также обладает четвертым даном по таеквондо,  заключила новое соглашение с Bellator MMA.
Метки:
Бои по смешанным правилам
Единоборства Смешанные
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Сегодня 22:58
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