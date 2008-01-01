"Я хочу все это". Красотка из ММА показала фото в соблазнительном топике

Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда
в очередной раз выложила интересное фото в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz
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На этот раз она предстала в белом топике, подписав снимок: "Я хочу все это".
22-летняя Лоуреда выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 16 февраля 2019 года. В дебютном бою победила техническим нокаутом американку Колби Флетчер. В последующих двух поединках она также праздновала успех над соотечественницами Ларкин Дэш и Тарой Графф.
Встречу с Дэш она выиграла судейским решением, другие две схватки завершила техническим нокаутом.
Летом Лоуреда, которая также обладает четвертым даном по таеквондо, заключила новое соглашение с Bellator MMA.