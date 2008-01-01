Одна из главных красоток ММА показала фото в коротком платье и соблазнительном купальнике

Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда
поделилась со своими подписчиками в Instagram новыми снимками, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Ряд фото она выложила в коротком платье, подписав их: "Свидание".
А на других предстала в соблазнительном купальнике, сопроводив их подписью: "Ешьте салат, без десерта, возьмите того мужчину, которого вы заслуживаете".
22-летняя Лоуреда выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 16 февраля 2019 года. В дебютном бою победила техническим нокаутом американку Колби Флетчер. В последующих двух поединках она также праздновала успех над соотечественницами Ларкин Дэш и Тарой Графф.
Если встречу с Дэш она выиграла судейским решением, то другие две схватки завершила техническим нокаутом.
Летом Лоуреда, которая также обладает четвертым даном по таеквондо, заключила новое соглашение с Bellator MMA.