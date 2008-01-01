Уроженец Казахстана эффектно нокаутировал соперника на турнире по ММА в России

Уроженец Казахстана Ильяс Хамзин
одержал досрочную победу над россиянином Дмитрием Гавриловым
в рамках турнира RCC INTRO в Екатеринбурге, сообщает MMA Fighters KZ в Instagram
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Бой завершился в первом раунде, когда Хамзин отправил соперника в глубокий нокаут.
Как итог, Хамзин одержал шестую победу в ММА при одном поражении.
32-летний Хамзин родился в Казахстане, затем вместе с родителями переехал в Омск. Занимался кикбоксингом и тайским боксом, но после знакомства с российским бойцом Петром Яном перешел в смешанные единоборства.