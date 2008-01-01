Уроженец Казахстана эффектно нокаутировал соперника на турнире по ММА в России

Это его шестая победа в октагоне.

Фото: instagram.com/mma_f1ghters_kz©
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Сегодня 08:36
Уроженец Казахстана Ильяс Хамзин одержал досрочную победу над россиянином Дмитрием Гавриловым в рамках турнира RCC INTRO в Екатеринбурге, сообщает MMA Fighters KZ в Instagram.

Бой завершился в первом раунде, когда Хамзин отправил соперника в глубокий нокаут.

Как итог, Хамзин одержал шестую победу в ММА при одном поражении.

32-летний Хамзин родился в Казахстане, затем вместе с родителями переехал в Омск. Занимался кикбоксингом и тайским боксом, но после знакомства с российским бойцом Петром Яном перешел в смешанные единоборства.
Метки:
Бои по смешанным правилам MMA
Единоборства Смешанные
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Сегодня 08:36
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