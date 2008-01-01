Самая сексуальная девушка-боец поделилась новыми горячими фото

Два боя из трех она выиграла досрочно.

Фото: instagram.com/valerieloureda©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 15:46
Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда, выступающая в ММА в весовой категории до 57 килограммов, выложила в Instagram новые сексуальные фотографии, сообщает корреспондент Vesti.kz

"Кроватка Лоуреды", - подписала она снимки. 

Лоуреде 22 года, в смешанных единоборствах на профессиональном уровне выступает с прошлого года. В дебютном бою победила американку Колби Флетчер. В последующих двух поединках также праздновала успех над соотечественницами Ларкин Дэш и Тарой Графф.

Если встречу с Дэш она выиграла судейским решением, то другие две схватки завершила техническим нокаутом. 

Летом Лоуреда заключила новое соглашение с Bellator MMA. 
Метки:
MMA Бои по смешанным правилам
Единоборства Смешанные
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Сегодня 15:46
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