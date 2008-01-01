Самая сексуальная девушка-боец поделилась новыми горячими фото

Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда
, выступающая в ММА в весовой категории до 57 килограммов, выложила в Instagram новые сексуальные фотографии, сообщает корреспондент Vesti.kz
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"Кроватка Лоуреды", - подписала она снимки.
Лоуреде 22 года, в смешанных единоборствах на профессиональном уровне выступает с прошлого года. В дебютном бою победила американку Колби Флетчер. В последующих двух поединках также праздновала успех над соотечественницами Ларкин Дэш и Тарой Графф.
Если встречу с Дэш она выиграла судейским решением, то другие две схватки завершила техническим нокаутом.
Летом Лоуреда заключила новое соглашение с Bellator MMA.