"Если не жалко денег". Казахстанский боец ММА Резников - о контракте с АСА, штрафе за перевес и обидчике Емельяненко

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о примерных сроках нашумевшего боя с Магомедом Исмаиловым из России, новом контракте с Absolute Championship Akhmat (АСА) и возможности биться за пояс чемпиона организации в легком весе.



Резников стал автором сенсации в соглавном бою турнира АСА 111, когда раздельным решением судей выиграл у второго номера рейтинга организации дивизиона Юсуфа Раисова из России.



После этого казахстанец успешно вызвал на поединок Исмаилова, который выступает на два дивизиона тяжелее, а затем стало известно о продолжении карьеры Резниковым в вольной борьбе.



- Артем, пишут, что вы в борьбу вернуться хотите.

- Да, хочу побороться.



- Еще о бое с Исламовым - о весе и сроках боя? И второе - хотите выступить на Олимпиаде? Или есть другая причина?

- Вес 83 килограмма. Срок примерный - весна. Хочу побороться. Но нет никаких грандиозных планов, просто я люблю соревнования и новые вызовы. Вроде как чемпионат Казахстана могут отменить и намечается суперсхватка с двукратным чемпионом Азии и бронзовым призером мира Данияром Кайсановым.



- Для 83 килограммов вам же даже гонять не надо?

- Нет, я гонять вес не буду. Это мой рабочий вес.



- А как вышло, что в вес не уложились?

- Я сделал все в пределах правил. Можно перевесить килограмм, но если не жалко денег. Просто за это штрафные санкции.



- Правда, что вам было немного нехорошо во время сгонки веса?

- Да, у меня голова кружилась. Я мог скидывать дальше, но чуть испугался, что может бой сорваться. Не стал рисковать и пошел взвесился.



- А если навскидку, какой был бы план на поединок с Исламовым, если бы он прошел завтра?

- Надо перерубить его!



- Таким образом, до боя с Исламовым примерно полгода?

- Пока ничего неизвестно. Все зависит от лиги. Но в этом году точно драться не будем.



- В одном из интервью вы сказали, что хотели бы получить контракт посерьезнее, потому что живете на съемном жилье, а выдаете отличные бои.

- Ну да, я дерусь за самый маленький гонорар, который только может предложить лига.



- А как так получилось?

- Ну вот так - предложили мне и я согласился. Потому что нуждался в деньгах.



- Сколько боев уже отработали на этих условиях?

- Три боя. Ну, с каждой победой гонорар чуть-чуть поднимался, но это прописано в условиях контракта.



- На сколько боев действующий контракт?

- Четыре боя, либо 15 месяцев. Но 15 месяцев уже прошло



- Получается, скоро будет новый контракт?

- Думаю, да.



- Выступаете не в своем рабочем весе, а бой с Исламовым - это шаг к переходу в другую категорию? Какой эффект ждете от этой схватки?

- Нет, 70 килограммов, это как раз-таки именно моя весовая категория. Так как все бойцы скидывают примерно столько же килограммов. Некоторые даже больше.







- А сколько вы весите в бою?

- 79-80.



- Исламов вроде сказал, что будет в бою примерно 88 килограммов, это проблема?

- Да хоть 95 килограммов. Я об этом даже не задумываюсь. Работаю с очень тяжелыми ребятами, которые весят 110-115 килограммов.



- Успешно?

- Да, у меня хорошо получается, даже иногда лучше, чем со своим весом. Так как у меня есть физическая сила, а по скорости я тяжей превосхожу.



- Вы входите в топ-10 своего веса, а сейчас выйдете с соперником на два дивизиона тяжелее. Это скажется на позиции в дивизионе? И когда обещают при успешном выступлении бои за титулы?

- Я стою на первой строчке своего веса, и мне кажется, я обязательный претендент на титул. А бой с Магомедовым абсолютно никак не влияет на наши рейтинги.



- Признайтесь, вы с ним обсуждали возможность боя до вызова?

- Я с Магомедом лично знаком не был.



- Хорошо, что спортсмен хочет прокачать себя не только в бою, но в социальных сетях нужно работать. Вы сами ведете соцсети?

- Да, конечно сам веду.



- Насколько важно, чтобы вас читали и комментировали?

- Не знаю. Я об этом не задумывался. Я больше задумываюсь о тренировках и о боях.



Стал известен гонорар казахстанского бойца за победу на турнире ACA 111



Добавим, что Резников не смог в последнем бою уложиться в лимит легкого веса и должен отдать часть гонорара сопернику. Для 28-летнего казахстанца, который занимал шестое место в рейтинге АСА, победа над Раисовым стала 22-й при шести поражениях. 24-летний россиянин проиграл во второй раз при 16 выигрышах.



Что касается Исмаилова, который согласился на вызов казахстанца, то широкую известность он получил после неожиданной победы над соотечественником Александром Емельяненко. В рейтинге среднего веса АСА Исмаилов возглавляет список претендентов на чемпионский титул, а Резников вышел на аналогичную позицию в легком весе.



Фото: Артем Резников. Фото: instagram.com/qazmma_tm©



Казахстанский боец Резников выиграл со-главный бой на турнире ACA 111