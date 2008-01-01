Самая сексуальная девушка из ММА опубликовала новые горячие фото

Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда
поделилась со своими подписчиками в Instagram новыми интересными фотографиями, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Иди сюда", - подписала снимки Лоуреда.
22-летняя Лоуреда выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 16 февраля 2019 года. В дебютном бою победила техническим нокаутом американку Колби Флетчер. В последующих двух поединках она также праздновала успех над соотечественницами Ларкин Дэш и Тарой Графф.
Летом она заключила новое соглашение с Bellator MMA.