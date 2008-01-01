Самая сексуальная девушка из ММА опубликовала новые горячие фото

В ее активе три победы в трех боях.

Фото: instagram.com/valerieloureda©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 13:16
Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда поделилась со своими подписчиками в Instagram новыми интересными фотографиями, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Иди сюда", - подписала снимки Лоуреда.

22-летняя Лоуреда выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 16 февраля 2019 года. В дебютном бою победила техническим нокаутом американку Колби Флетчер. В последующих двух поединках она также праздновала успех над соотечественницами Ларкин Дэш и Тарой Графф.

Летом она заключила новое соглашение с Bellator MMA.
Метки:
Бои по смешанным правилам MMA
Единоборства Смешанные
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Сегодня 13:16
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