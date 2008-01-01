Казахстанский боец ММА и обидчик Емельяненко договорились о бое

Ранее россиянину был брошен вызов.

Фото: instagram.com/artem.rez©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 08:01
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников и Магомед Исмаилов из России провели совместный прямой эфир в Instagram, договорившись о проведении поединка в весовой категории 83 килограмма, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом спортсмены не уточнили, когда он точно пройдет. Однако сошлись во мнении, что разумно его будет провести в весе 83 килограмма, хотя ранее Резников предлагал сопернику спуститься в 77.

Кроме того, Исмаилов отметил, что к бою будет весить примерно 88 килограммов, пообещав со своей стороны, что больше 88 не станет набирать.

Напомним, что после успешного выступления на турнире ACA 111 в Москве Резников вызвал на бой Исмаилова, который не остался в стороне и по-своему ответил на этот вызов.

Летом Исмаилов одержал неожиданную победу над своим соотечественником Александром Емельяненко.
Метки:
Бои по смешанным правилам MMA Емельяненко Александр
Единоборства Смешанные
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Сегодня 08:01
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