Хабиб резко высказался о Коноре и отказался от участия с ирландцем в реалити-шоу

Президент UFC Дана Уайт
предложил обладателю пояса в легком весе Хабибу Нурмагомедову
и бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору МакГрегору
стать участниками реалити-шоу. Нурмагомедов не принял предложение, выразив отказ в резкой форме. Об этом рассказал менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз.
"Дана Уайт позвонил мне и сказал: Али, что ты думаешь насчет того, чтобы Хабиб, если он победит (Джастина Гэтжи), и Конор стали участниками The Ultimate Fighter на ESPN? Но Хабиб отказался. Он сказал: этот человек (МакГрегор) - человеческий мусор, он мусор", - приводит слова Абдель-Азиза "Чемпионат"
со ссылкой на TMZ.
Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов и МакГрегор провели поединок, завершившийся
победой россиянина, который успешно применил болевой прием в четвертом раунде. Ближайший бой Хабиб проведет против американца Джастина Гэтжи 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ). Конор ранее в третий раз объявил
о завершении карьеры в ММА.