Хабиб резко высказался о Коноре и отказался от участия с ирландцем в реалити-шоу

Ранее МакГрегор объявил о завершении карьеры.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: UFC©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 14:23
Президент UFC Дана Уайт предложил обладателю пояса в легком весе Хабибу Нурмагомедову и бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору МакГрегору стать участниками реалити-шоу. Нурмагомедов не принял предложение, выразив отказ в резкой форме. Об этом рассказал менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз.

"Дана Уайт позвонил мне и сказал: Али, что ты думаешь насчет того, чтобы Хабиб, если он победит (Джастина Гэтжи), и Конор стали участниками The Ultimate Fighter на ESPN? Но Хабиб отказался. Он сказал: этот человек (МакГрегор) - человеческий мусор, он мусор", - приводит слова Абдель-Азиза "Чемпионат" со ссылкой на TMZ.

Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов и МакГрегор провели поединок, завершившийся победой россиянина, который успешно применил болевой прием в четвертом раунде. Ближайший бой Хабиб проведет против американца Джастина Гэтжи 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ). Конор ранее в третий раз объявил о завершении карьеры в ММА.
Метки:
UFC Бои по смешанным правилам МакГрегор Конор Нурмагомедов Хабиб
Единоборства Смешанные
0
Сегодня 14:23
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