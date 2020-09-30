Хабиб резко высказался о Коноре и отказался от участия с ирландцем в реалити-шоу

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
UFC
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Хабиб резко высказался о Коноре и отказался от участия с ирландцем в реалити-шоу

Ранее МакГрегор объявил о завершении карьеры.

Хабиб резко высказался о Коноре и отказался от участия с ирландцем в реалити-шоу
Хабиб Нурмагомедов. Фото: UFC©
Новости спорта Единоборства Смешанные
0
Президент UFC Дана Уайт предложил обладателю пояса в легком весе Хабибу Нурмагомедову и бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору МакГрегору стать участниками реалити-шоу. Нурмагомедов не принял предложение, выразив отказ в резкой форме. Об этом рассказал менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз.

"Дана Уайт позвонил мне и сказал: Али, что ты думаешь насчет того, чтобы Хабиб, если он победит (Джастина Гэтжи), и Конор стали участниками The Ultimate Fighter на ESPN? Но Хабиб отказался. Он сказал: этот человек (МакГрегор) - человеческий мусор, он мусор", - приводит слова Абдель-Азиза "Чемпионат" со ссылкой на TMZ.

Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов и МакГрегор провели поединок, завершившийся победой россиянина, который успешно применил болевой прием в четвертом раунде. Ближайший бой Хабиб проведет против американца Джастина Гэтжи 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ). Конор ранее в третий раз объявил о завершении карьеры в ММА.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
UFC Бои по смешанным правилам МакГрегор Конор Нурмагомедов Хабиб

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
14:23
Единоборства

Хабиб резко высказался о Коноре и отказался от участия с ирландцем в реалити-шоу
Сегодня
11:51
Единоборства

Боец из Гайаны красиво нокаутировал соперника на турнире в Бразилии
Сегодня
10:00
Единоборства

UFC представил официальный постер боя Нурмагомедов - Гэтжи
Вчера
21:14
Единоборства

Бэкфисты, непобедимость и напряжение. Превью к дебюту Морозова в UFC против брата Хабиба
Вчера
14:00
Бокс

Пакьяо согласился на бой с МакГрегором. Свой гонорар он отдаст на борьбу с коронавирусом на Филиппинах
28 сентября
19:15
Единоборства

Боец MMA внезапным ударом в голову нокаутировал соперника
28 сентября
11:50
Единоборства

"Самый опасный вызов". UFC представил видеоанонс боя Хабиб - Гэтжи
27 сентября
12:43
Единоборства

Нигериец забил бразильца и защитил титул чемпиона в главном поединке UFC
27 сентября
11:33
Единоборства

Самая горячая девушка из ММА поделилась новыми волнующими фото
26 сентября
23:52
Единоборства

"Чтобы таких моментов не было, я не поехал". Как Хамитов отказался помогать МакГрегору перед боем с Хабибом
26 сентября
22:09
Единоборства

"Я хотел остановить вирус в своей стране". Откровенное интервью Хамитова - о борьбе с дезинфекцией, задержании и голодовке за решеткой
26 сентября
19:59
Бокс

Официально: названы сроки боя Пакьяо - МакГрегор
26 сентября
18:36
Другие

Чемпионка UFC Аманда Нуньес и ее жена завели ребенка
26 сентября
17:16
Единоборства

Готовится к бою с Пакьяо? Посмотрите, как Конор МакГрегор тренируется на боксерском ринге
26 сентября
16:32
Единоборства

Боец из команды Хабиба из-за экстремальной весогонки потерял сознание перед поединком
26 сентября
14:54
Единоборства

Адесанья и Коста чуть не подрались на взвешивании перед боем на UFC 253
26 сентября
13:05
Единоборства

Нокаутировал Орловского, сбежал из "психушки" и отсидел срок за ограбление. Кому бросил вызов Куат Хамитов
26 сентября
09:12
Единоборства

Конор МакГрегор объявил о бое с Мэнни Пакьяо
26 сентября
08:47
Единоборства

Главный бой на турнире FNG с участием Куата Хамитова завершился скандалом. Его могут признать несостоявшимся
26 сентября
08:21
Единоборства

Побеждавший Куата Хамитова боец уверенно защитил чемпионский пояс FNG
26 сентября
07:27
Единоборства

Видео полного боя Куата Хамитова против Ахмад-Хана Бокова на турнире FNG 98
26 сентября
02:05
Единоборства

Куат Хамитов посвятил победу Жаксылыку Ушкемпирову и вызвал на бой Вячеслава Дацика
26 сентября
01:38
Единоборства

Видео боя, или как Куат Хамитов задушил соперника и выиграл впервые за четыре года
26 сентября
01:26
Единоборства

Куат Хамитов одержал первую победу в ММА за четыре года
25 сентября
22:03
Единоборства

Казахстанского бойца забили в начале боя на Fight Nights Global
25 сентября
12:22
Единоборства

"Я постоянно тренировался". Хабиб Нурмагомедов рассказал, как пережил смерть отца
25 сентября
10:46
Единоборства

Прямая трансляция боя Куата Хамитова на турнире Fight Nights Global
25 сентября
10:00
Единоборства

"Представь, что он дезинфектор". Куату Хамитову подсказали, как выиграть впервые за три года
24 сентября
22:03
Единоборства

Куат Хамитов прошел взвешивание перед боем с новым соперником
24 сентября
19:34
Единоборства

У Куата Хамитова сменился соперник за день до боя
26 декабря 2019
00:44
Единоборства

Фоторепортаж с турнира по ММА в Алматы с участием Хабиба
14 августа 2019
00:59
Единоборства

ТОП-5 лучших финишей Нэйта Диаса в UFC
8 августа 2019
15:18
Единоборства

Промо к бою Энтони Петтис - Нэйт Диас от UFC
28 июня 2019
21:18
Единоборства

Фото с турнира M-1 Challenge 102 в Нур-Султане
23 июня 2019
11:10
Единоборства

Как Лобов победил Малиньяджи в промоушене кулачных боев
5 апреля 2019
12:15
Единоборства

Фото с M-1 Challenge 101 в Алматы с главным боем нового чемпиона Шавката Рахмонова из Казахстана
18 марта 2019
18:35
Единоборства

В Астане прошел первый Конгресс Ассоциации боевых искусств Казахстана
19 февраля 2019
17:49
Единоборства

Видео с первого объединенного чемпионата Казахстана по ММА
18 февраля 2019
15:30
Единоборства

Фото с первого объединенного чемпионата Казахстана по ММА в Алматы
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика