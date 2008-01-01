Боец из Гайаны красиво нокаутировал соперника на турнире в Бразилии

Поединок состоялся в полусреднем весе.

Фото: arabsmma.com©
Новости спорта Единоборства Смешанные
0
Сегодня 11:51
Один из самых красивых нокаутов последних месяцев случился на турнире Shooto Brazil 101, который прошел в Рио-де-Жанейро (Бразилия), сообщает "Спорт-Экспресс".

Карлстон Харрис из Гайаны нокаутировал бразильца Алекса Сантоса во втором раунде правым кроссом. Поединок прошел в полусреднем весе.
Также отмечается, что еще один зрелищный нокаут случился на турнире UAE Warriors 13 в Абу-Даби, где средневес Хашим Архагха из Иордании ударил бразильца Юри Фрагу так, что тот сначала завис в воздухе, а потом упал без сознания.
Метки:
Бои по смешанным правилам MMA
Единоборства Смешанные
0
Сегодня 11:51
© 2008 - 2020 ТОО «EML»