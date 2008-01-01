Боец из Гайаны красиво нокаутировал соперника на турнире в Бразилии

Один из самых красивых нокаутов последних месяцев случился на турнире Shooto Brazil 101
, который прошел в Рио-де-Жанейро (Бразилия), сообщает "Спорт-Экспресс"
.
Карлстон Харрис
из Гайаны нокаутировал бразильца Алекса Сантоса
во втором раунде правым кроссом. Поединок прошел в полусреднем весе.
Также отмечается, что еще один зрелищный нокаут случился на турнире UAE Warriors 13 в Абу-Даби, где средневес Хашим Архагха
из Иордании ударил бразильца Юри Фрагу
так, что тот сначала завис в воздухе, а потом упал без сознания.