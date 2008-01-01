Боец MMA внезапным ударом в голову нокаутировал соперника

В Милане (Италия) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator Europe 8. В одном из поединков британец Эйден Ли
сразился с соотечественником Джереми Петли
, сообщает "Чемпионат".
Ли нокаутировал Петли уже во втором раунде. Когда бойцы сблизились, Ли внезапно ударил соперника коленом в голову. Петли повалился на настил - на этом бой был закончен.
На счету Ли 16 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 11 побед и потерпел пять поражений. У Петли 22 боя: 13 побед и девять поражений.