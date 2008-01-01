Боец MMA внезапным ударом в голову нокаутировал соперника

Случилось это во втором раунде.

Фото: www.instagram.com/bellator.europe©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 19:15
В Милане (Италия) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator Europe 8. В одном из поединков британец Эйден Ли сразился с соотечественником Джереми Петли, сообщает "Чемпионат".

Ли нокаутировал Петли уже во втором раунде. Когда бойцы сблизились, Ли внезапно ударил соперника коленом в голову. Петли повалился на настил - на этом бой был закончен.

На счету Ли 16 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 11 побед и потерпел пять поражений. У Петли 22 боя: 13 побед и девять поражений.
Метки:
Бои по смешанным правилам MMA
Единоборства Смешанные
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Сегодня 19:15
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