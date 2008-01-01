Самая горячая девушка из ММА поделилась новыми волнующими фото

Летом она заключила новое соглашение с промоушеном.

Фото: instagram.com/valerieloureda©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 11:33
Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда поделилась со своими подписчиками в Instagram новыми интересными фотографиями, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Бриллианты на моих шортах, они капают", - подписало фото Лоуреда. 

22-летняя Лоуреда  выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 16 февраля 2019 года. В дебютном бою победила техническим нокаутом американку Колби Флетчер. В последующих двух поединках она также праздновала успех.

Имеет черный пояс, 4 дан по таеквондо.

Минувшим летом спортсменка заключила новое соглашение с Bellator MMA, отметив это событие зажигательным танцем.
Метки:
Бои по смешанным правилам MMA
Единоборства Смешанные
0
Сегодня 11:33
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