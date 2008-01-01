"Чтобы таких моментов не было, я не поехал". Как Хамитов отказался помогать МакГрегору перед боем с Хабибом

Казахстанский боец Куат "Найман" Хамитов отказался помогать Конору МакГрегору, который тогда был чемпионом UFC, в подготовке к бою против россиянина Хабиба Нурмагомедова. В этом он признался в интервью YouTube-каналу "Ушатайка: Спорт-Экспресс".

При этом он отметил, что никто в смешанных единоборствах не сделал того, что эпатажный ирландец, назвав его Мохаммедом Али 21-го века.

- Хабиб и его команда - они тоже мои друзья. Как братья по исламу, они мои братья. Конора МакГрегора и Питера Куилли я уважаю, я всегда ценю... То, что сделал Конор МакГрегор, никто не сделает. Конор МакГрегор - это Мохаммед Али 21-го века. Кто бы как его ни обзывал, как бы его ненавидели, то, что он сделал, никто не сделает. Благодаря ему сейчас бойцов начали ценить и благодаря ему бойцы начали получать достойные деньги.

- А у вас был личный контакт с ним? Через Питера Куилли может быть?

- Меня звали помогать ему, когда он готовился к Хабибу. Меня звали, я должен был помогать ему. Но как-то не срослось, и я не хотел вмешиваться. Та сторона - друзья, та сторона - друзья. Чтобы таких моментов не было, я не поехал.

- Наверное, правильно сделали. Наверное, вас бы не поняли.

- Ну, не то что бы не поняли, я то уже взрослый мужчина, я уже за каждый поступок (отвечаю), никто мне ограничений не ставит. Я просто решил понаблюдать со стороны.

Напомним, встреча бойцов состоялась в октябре 2018 года на турнире в Лас-Вегасе (США). Тогда МакГрегор потерял пояс чемпиона UFC в легком весе, уступив его Хабибу.

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