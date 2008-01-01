"Я хотел остановить вирус в своей стране". Откровенное интервью Хамитова - о борьбе с дезинфекцией, задержании и голодовке за решеткой

Казахстанский боец Куат "Найман" Хамитов заявил, что все еще считает необходимым вести борьбу с дезинфекторами.

После победы на турнире Fight Nights Global 98 в Москве он дал откровенное интервью российскому YouTube-каналу "Ушатайка: Спорт-Экспресс", в котором признался, что ни перед кем не извинялся, а также рассказал, как голодал после задержания и почему делает такие громкие заявления.

Напомним, Хамитов оказался в центре скандала, записав видео по поводу распространения коронавируса. В нем спортсмен призывал стрелять в дезинфекторов, из-за чего был доставлен в полицию. Выйдя на свободу, боец заявил, что это была шутка.

- Были новости, связанные с вашим задержанием за пост в Instagram. Что это было, расскажите. Вообще сколько вы времени провели в заключении?

- Знаете, многие люди, когда я поднимаю эту тему, считают меня сумасшедшим, каким-то ненормальным. Но это правильная вещь. Придет время, люди узнают об этом. И многие люди поймут, что я был прав.

Люди начинают травить народ, люди начинают ни с того, ни с сего болеть. Поэтому я хотел остановить эту травлю. И я хотел остановить эту болезнь. По крайней мере, в своей стране.

Потому что все родственники, друзья переболели этим за два-три дня. Поэтому я сказал всем, чтобы вышли и останавливали каким-то образом, не знаю. На улицах останавливайте, проверяйте дезинфекцию, каким раствором они делают дезинфекцию.

Потому что сам вирус на предметах, на улице не ходит. Он летает в воздухе. А это невозможно дезинфицировать.

В связи с этим, я думаю, не только из-за этого, за все, что до этого было, они хотели проучить, можно сказать. Я пробыл там два дня. Через два дня меня выпустили.

- А ваше задержание как вообще проходило?

- Проходило, знаете как... По видео, которое они сняли, показалось, будто меня избили. А на самом деле я был на весогонке, в этот момент гонял вес, уставший был, оставалось как раз 10-12 дней до боя. Я чуть уставший был, последний спарринг был, поэтому измотанный, волосы вот такие были.

В этот момент они на телефон технично сняли и вот это распространилось по видео. И многие мне говорят, что якобы я кого-то просил извинений.

Я ни у кого извинений не просил. Я от своих слов не отказываюсь. Я так же верю, что нужно останавливать травить народ.

- Была возможность там сгонять вес? Вы были там два дня, и говорили, что оставалось 10-12 дней до боя.

- Я, можно сказать, когда сидел в тюрьме, в клетке, вообще не кушал, голодал. Они мне, конечно, приносили завтрак там, еду.

Но мне нельзя было есть то, что они мне предлагали, потому что, сами знаете, когда ты на диете, ты не можешь кушать все подряд.

- Вы не просили особенное питание какое-то?

- Нет, нет. Я ничего не просил, я как все, простой народ, как все люди, сидел тихо и мирно.

- Сколько на такой диете скинули за эти два дня?

- Я не знаю, сколько за эти два дня скинул, но до этого момента я уже уставший был. К тому же я чересчур люблю сладкое, я вообще сладкоежка. И когда я сахар убираю, у меня начинается ломка, я как вампир становлюсь. Вот такое видео и распространилось по интернету.

Напомним, Хамитов досрочно победил Ахмад-Хана Бокова. До этого в последний раз он выигрывал в 2016 году.

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