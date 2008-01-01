Боец из команды Хабиба из-за экстремальной весогонки потерял сознание перед поединком

Российский боец смешанных единоборств Ислам Мамедов потерял сознание перед боем на турнире UAE Warriors 13, передает "Чемпионат".

Причиной плохого самочувствия стала экстремальная весогонка.

Турнир состоялся 25 сентября. Россиянину предстоял поединок с корейцем Кьюном Пьо Кимом, однако в итоге он был отменен.

Потерявшего сознание бойца за четыре часа до боя заменил Шамиль Аминов, который потерпел поражение в первом раунде.

Отметим, что Мамедов является воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова и тренируется с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.