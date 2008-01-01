Боец из команды Хабиба из-за экстремальной весогонки потерял сознание перед поединком

Это произошло на турнире UAE Warriors 13.

Фото: instagram.com/islam__mamedov
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 16:32

Российский боец смешанных единоборств Ислам Мамедов потерял сознание перед боем на турнире UAE Warriors 13, передает "Чемпионат".

Причиной плохого самочувствия стала экстремальная весогонка.

Турнир состоялся 25 сентября. Россиянину предстоял поединок с корейцем Кьюном Пьо Кимом, однако в итоге он был отменен. 

Потерявшего сознание бойца за четыре часа до боя заменил Шамиль Аминов, который потерпел поражение в первом раунде. 

Отметим, что Мамедов является воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова и тренируется с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Метки:
Нурмагомедов Хабиб MMA
Единоборства Смешанные
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Сегодня 16:32
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