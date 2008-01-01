Куат Хамитов посвятил победу Жаксылыку Ушкемпирову и вызвал на бой Вячеслава Дацика

Казахстанский боец Куат "Найман" Хамитов после победы над россиянином Ахмад-Ханом Боковым на турнире Fight Nights Global 98 в Москве вызвал на поединок Вячеслава Дацика, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец сначала посвятил свою победу Жаксылыку Ушкемпирову, который скончался 2 августа. "Хочу отдать дань памяти первому олимпийскому чемпиону-казаху Жаксылыку Ушкемпирову", - заявил Куат Хамитов.

А затем он вызвал на бой скандального 39-летнего российского бойца Вячеслава Дацика, предложив ему устроить супербой: "Дацик, где ты? Давай устроим супербой! В супертяжелом весе - 160, 170, 250 килограммов - разницы нет. Я готов, поехали!".

Напомним, Хамитов задушил Бокова уже в первом раунде и одержал первую победу за четыре года. До этого у него была серия из двух поражений и одной ничьей.

Видео боя, или как Куат Хамитов задушил соперника и выиграл впервые за четыре года