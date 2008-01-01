Куат Хамитов одержал первую победу в ММА за четыре года

Казахстанский боец Куат "Найман" Хамитов одержал победу на турнире Fight Nights Global 98 в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником был россиянин Ахмад-Хан Боков. Поединок прошел в промежуточном весе до 74-х килограммов, так как Хамитов не смог сделать вес на взвешивании и начал бой с минус балл. Однако казахстанец уже в первом раунде сделал удушающий прием и выиграл поединок досрочно.

Изначально соперником Хамитова должен был стать другой россиянин Олег Косинов (7-5), однако за день до боя у казахстанца поменялся соперник и им стал Ахмад-Хан Боков.

Для 32-летнего Хамитова предстоящий бой стал первым с апреля 2019 года, когда он решением судей уступил азербайджанцу Нариману Абассову (24-3) и продлил серию без побед до трех поединков. В итоге этой победой он прервал неудачную серию и выиграл впервые с декабря 2016 года. Теперь в его активе 19 побед и семь поражений.

26-летний Боков потерпел пятое поражение в карьере. Также на его счету пять побед. Свой последний бой до этого он провел в январе 2019 года, когда победил на WKG & M-1 Challenge 100 китайского бойца Кангкэнга Фу.

Напомним, на днях в Сети начал набирать обороты троллинг казахстанского бойца. Причиной стало скандальное видео, которое спортсмен записал по поводу распространения коронавируса. В нем Хамитов призывал бить дезинфекторов и стрелять по вертолетам, из-за чего был доставлен в полицию. Выйдя на свободу, боец заявил, что это была шутка.

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