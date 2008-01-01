Прямая трансляция боя Куата Хамитова на турнире Fight Nights Global

25 сентября в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 98. В нем примет участие известный казахстанский боец Куат "Найман" Хамитов, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Изначально Хамитов должен был драться против Олега Косинова, но буквально за два дня до турнире Косинов был заменен на Ахмад-хана Бокова. Главным событием турнира станет поединок между действующим чемпионом организации Дмитрием Бикревым и претендентом Шамилем Амировым.



Трансляция турнира начнется в 23:00 по времени Нур-Султана на телеканал "Хабар" и "Боец".



Прямая трансляция турнира Fight Nights Global 98 >>>>>>>