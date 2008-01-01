"Представь, что он дезинфектор". Куату Хамитову подсказали, как выиграть впервые за три года

Сегодня, 25 сентября, казахстанский боец Куат "Найман" Хамитов (18-7) проведет бой на турнире Fight Nights Global 98 в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником изначально должен был стать россиянин Олег Косинов (7-5). Однако за день до боя у казахстанца сменился соперник, и теперь Хамитов будет драться с другим российским бойцом Ахмад-Ханом Боковым (5-4).

Для 32-летнего Хамитова предстоящий бой станет первым с апреля 2019 года, когда он решением судей уступил азербайджанцу Нариману Абассову (24-3) и продлил серию без побед до трех поединков. Последний раз "Найман" выигрывал в декабре 2016 года.

Под последними постами в Instagram Хамитова в основном поддерживают и желают удачного боя, но есть и такое: "Вперед, Куат. Представь, что он дезинфектор".

Напомним, на днях в Сети начал набирать обороты троллинг казахстанского бойца. Причиной стало скандальное видео, которое спортсмен записал по поводу распространения коронавируса. В нем Хамитов призывал бить дезинфекторов и стрелять по вертолетам, из-за чего был доставлен в полицию. Выйдя на свободу, боец заявил, что это была шутка.

"Куат, братан, че делать? Я нашел их". Как в Сети троллят Хамитова после скандала и задержания полицией