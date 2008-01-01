Куат Хамитов прошел взвешивание перед боем с новым соперником

В последний раз казахстанец выигрывал в 2016 году.

Куат Хамитов. Фото: sherdog.com©
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Сегодня 22:03
Казахстанский боец Куат "Найман" Хамитов (18-7) прошел обязательную процедуру взвешивания перед выступлением на турнире Fight Nights Global 98, который пройдет 25 сентября в концертном зале "Мир" в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Теперь все официально! Прошли взвешивание", - написал он в Instagram.

Изначально Хамитов должен был биться с россиянином Олегом Косиновым (7-5). Однако за день до боя у казахстанца сменился соперник, коим стал другой российский боец Ахмад-Хан Боков (5-4).

Для 32-летнего Хамитова предстоящий бой станет первым с апреля 2019 года, когда он решением судей уступил азербайджанцу Нариману Абассову (24-3) и продлил серию без побед до трех поединков. Последний раз "Найман" выигрывал в декабре 2016 года.
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Сегодня 22:03
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