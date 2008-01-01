У Куата Хамитова сменился соперник за день до боя

Казахстанский боец Куат "Найман" Хамитов
(18-7) выступит на турнире Fight Nights Global 98, который пройдет 25 сентября в концертном зале "Мир" в Москве.
Его соперником должен был стать россиянин Олег Косинов
(7-5). Однако казахстанец проведет поединок против другого российского бойца Ахмад-Хана Бокова
. Об этом казахстанец проинформировал в своем Instagram
.
При этом на сайте Fight Nights Global и Sherdog до сих пор в соперниках числится Косинов.
Для 32-летнего Хамитова предстоящий бой станет первым с апреля 2019 года, когда он решением судей уступил
азербайджанцу Нариману Абассову
(24-3) и продлил серию без побед до трех поединков. Последний раз "Найман" выигрывал в декабре 2016 года.