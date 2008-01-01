У Куата Хамитова сменился соперник за день до боя

Для него этот поединок станет первым с апреля 2019 года

Фото: the-steppe.com©
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Сегодня 19:34
Казахстанский боец Куат "Найман" Хамитов (18-7) выступит на турнире Fight Nights Global 98, который пройдет 25 сентября в концертном зале "Мир" в Москве.

Его соперником должен был стать россиянин Олег Косинов (7-5). Однако казахстанец проведет поединок против другого российского бойца Ахмад-Хана Бокова. Об этом казахстанец проинформировал в своем Instagram.

При этом на сайте Fight Nights Global и Sherdog до сих пор в соперниках числится Косинов.

Для 32-летнего Хамитова предстоящий бой станет первым с апреля 2019 года, когда он решением судей уступил азербайджанцу Нариману Абассову (24-3) и продлил серию без побед до трех поединков. Последний раз "Найман" выигрывал в декабре 2016 года.
Метки:
Бои по смешанным правилам Россия Хамитов Куат MMA Казахстан
Единоборства Смешанные
0
Сегодня 19:34
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