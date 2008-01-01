"Куат, братан, че делать? Я нашел их". Как в Сети троллят Хамитова после скандала и задержания полицией

В Сети набирает обороты троллинг казахстанского бойца смешанных единоборств Куата Хамитова по прозвищу "Найман", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Причиной стало скандальное видео, которое спортсмен записал по поводу распространения коронавируса. В нем Хамитов призывал стрелять в дезинфекторов, из-за чего был доставлен в полицию.

Выйдя на свободу, боец заявил, что это была шутка. И казахстанцы, как видно, оценили его чувство юмора.

Так, вирусным стало видео, на котором мужчина, увидев на улице дезинфекторов, призывает Хамитова прийти на помощь.

"Куат, братан, подъезжай, я сам не справлюсь!"

"Куат, че делать? Я нашел их", - спрашивает другой пользователь Instagram.

Некоторые пошли дальше в креативе. Так, например, в стиле TikTok бойцу объяснили, как вести себя надо и не надо.

А кто-то даже смонтировал свою версию американского фантастического фильма о супергероях под названием "Мстители: Эра невежества".

"Рогатка хотя бы бар ма?" В этом видео цитатами Хамитова призывается вести борьбу с теми, кто идет на праймериз. На всякий случай автор заранее попросил прощения и сказал, что это шутка.

Напомним, что 25 сентября Хамитов, который не побеждал четыре года, проведет свой следующий бой, выступив в рамках турнира Fight Nights Global 98.