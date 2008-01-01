"Все по-честному". Казахстанский ММА-боец Резников предложил пари обидчику Емельяненко

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников
в очередной раз обратился к Магомеду Исмаилову
из России по поводу их потенциального поединка.
В минувшие выходные Резников в соглавном бою турнира АСА 111 победил
второго номера рейтинга организации в легком весе россиянина Юсуфа Раисова, а после бросил вызов
Исмаилову, который выступает на два дивизиона тяжелее.
В ответ Исмаилов посоветовал
казахстанцу отказаться от этой затеи. Однако Резников настаивает на своем.
"Магомед, я не просто так взял эту весовую категорию. Не так давно ты сам предлагал Эдуарду Вартаняну бой на 77! Я понимаю, что ты сейчас не хочешь рисковать! Но если так подумать, то это новый интересный вызов! Мы тебя видели и в тяжелом весе, и в 84. Но будешь ли ты таким же в 77? Все по-честному, я поднимаюсь на одну весовую, а ты спускаешься на одну. И вот оно, два лысых будут мериться силами! Предлагаю пари! Кто проигрывает, тот отращивает волосы до плеч! Ну что? Ты готов?", - написал Резников в Instagram.
Напомним, летом Исмаилов одержал неожиданную победу над своим соотечественником Александром Емельяненко.