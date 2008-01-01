Обидчик Емельяненко принял вызов казахстанского ММА-бойца Резникова

Соперник также выбрал вес для боя.

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
Новости спорта Единоборства Смешанные
0
Сегодня 16:16
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов ответил на вызов казахстанца Артема Резникова.

После победы на турнире ACA 111 в Москве Резников заявил следующее: "Магомед Исмаилов, спускайся в 77, я поднимусь в 77. Узнаем, кто из нас настоящий лысый хищник!"

Однако Исмаилов посоветовал своему визави позабыть об этой идее.

"Если бы меня попросили дать тебе искренний совет во благо, я бы сказал: "Выбрось эту идею из своей маленькой лысой головы". Прическа у тебя бомбовая, не хотелось бы ее испортить", - написал Магомед в Instagram, приложив видео вызова Резникова.

Вместе с тем Исмаилов выразил готовность выйти с Резниковым в октагон.

"Настоящий лысый хищник не говорит спускайся, он спрашивает, куда идти, куда подняться. Мой вес может быть от 84 и выше, а не наоборот. Но специально для тебя я сделаю 83 килограмма, один килограмм для тебя, чисто взгревчик", - заключил Исмалов.



Напомним, летом Исмаилов одержал неожиданную победу над своим соотечественником Александром Емельяненко. 
Метки:
Бои по смешанным правилам MMA
Единоборства Смешанные
0
Сегодня 16:16
© 2008 - 2020 ТОО «EML»