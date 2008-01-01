Казахстанский ММА-боец Резников объяснил, почему бросил вызов обидчику Емельяненко

Соперник ответил встречным предложением.

Фото: instagram/qazmma_tm
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Сегодня 22:00
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников в беседе с корреспондентом Vesti.kz объяснил свое желание встретиться с Магомедом Исмаиловым из России. Бой может пройти в полусреднем весе.

В минувшие выходные в со-главном бою турнира АСА 111 Резников раздельным решением судей выиграл у второго номера рейтинга организации в легком весе Юсуфа Раисова из России, а потом вызвал на поединок Исмаилова, который выступает на два дивизиона тяжелее.

- Артем, почему сделали такой вызов?
- Потому что Магомед когда-то предлагал Эдуарду Вартаняну бой в весе до 77 килограммов. Для меня это была бы хорошая возможность. И веса скидывать немного. Плюс и Магомед бы убрал несколько килограмм мышц.

- К прошедшему бою много нужно было сгонять? В 77-ми, наверное, комфортнее будет, чем в 70.
- С 84-х скидываю. В 77 будет прям легкая сгонка.

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Добавим, что Резников не смог уложиться в лимит легкого веса и должен отдать часть гонорары сопернику. Для 28-летнего казахстанца, который занимает шестое место в рейтинге АСА, победа над Раисовым стала 22-й при шести поражениях. 24-летний россиянин проиграл во второй раз при 16 выигрышах.

Что касается Исмаилова, то он ответил на вызов казахстанца, а широкую известность получил после неожиданной победы над соотечественником Александром Емельяненко. В рейтинге среднего веса АСА Исмаилов возглавляет список претендентов на чемпионский титул.

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Метки:
Бои по смешанным правилам MMA
Единоборства Смешанные
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