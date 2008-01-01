"Я живу на съемной квартире". Казахстанский боец сделал заявление о своем заработке в ММА

Он вызвал на бой Магомеда Исмаилова.

Артем Резников. Фото: the-steppe.com©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 14:35
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников после победы над россиянином Юсуфом Раисовым на турнире ACA 111 в Москве заявил, что не много зарабатывает за свои бои и поэтому хотел бы, чтобы ему улучшили финансовые условия.

"Я хочу попросить Лигу изменить мне контракт, потому что я дерусь за очень маленькие деньги. Думаю, я уже какое-то имя сделал и заслуживаю получать гонорар больше. У меня нет своей квартиры, я живу на съемной квартире. Мне нужно сначала квартиру купить, а потом уже думать о медийности или о чем-то другом", - рассказал он.

Отметим, что он победил Раисова судейским решением. За этот поединок казахстанец заработал восемь тысяч долларов: четыре - за выход и четыре - за победу. При этом 20 процентов гонорара Артем отдаст сопернику, так как накануне провалил сгонку веса. За победу в предыдущем бою над Хамзатом Аушевым Резников получил шесть тысяч (три+три), а за победный поединок с Хасаном Халиевым - четыре тысячи (две+две).

После победы на турнире ACA 111 Резников вызвал на бой россиянина Магомеда Исмаилова, который не остался в стороне и по-своему ответил на этот вызов.
Метки:
Бои по смешанным правилам MMA
Единоборства Смешанные
0
Сегодня 14:35
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