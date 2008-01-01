"Аккуратно, Резников, здесь опасная территория". Обидчик Емельяненко ответил на вызов казахстанского бойца

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов
ответил казахстанцу Артему Резникову
, вызвавшему его на бой, сообщает корреспондент Vesti.kz
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После успешного выступления на турнире ACA 111 в Москве Резников заявил следующее: "Магомед Исмаилов, спускайся в 77, я поднимусь в 77. Узнаем, кто из нас настоящий лысый хищник!"
На это Исмаилов парировал так: "Ты готов двигаться так, как лысый хищник, раз ты в клетке заявил - давай проверим, кто лысый хищник? Лысый хищник выходит со 100- и 127-килограммовыми, если надо. Ты готов так двигаться? Если готов, я жду тебя в клетке. Аккуратно, Резников, здесь опасная территория".
Отметим, что летом Исмаилов к неожиданности многих взял верх
над своим соотечественником Александром Емельяненко
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На турнире ACA 111 Резников в соглавном поединке весовой категории до 70 килограммов решением победил
россиянина Юсуфа Раисова
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