Казахстанский боец после победы на турнире в России бросил вызов обидчику Александра Емельяненко

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников
(21-6) после успешного выступления на турнире ACA 111 в Москве вызвал на бой Магомеда Исмаилова
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Магомед Исмаилов, спускайся в 77, я поднимусь в 77. Узнаем, кто из нас настоящий лысый хищник!" - сказал Резников.
Отметим, что Резников в со-главном поединке весовой категории до 70 килограммов решением победил
россиянина Юсуфа Раисова
.
Что касается Исмаилова, то он выступает на две весовые категории выше. Летом россиянин к удивлению многих взял верх
над своим соотечественником Александром Емельяненко
.
На турнире ACA 111 выступили и другие казахстанские бойцы. Так, свои бои выиграли Георгий Кичигин и Нурберген Шарипов (оба решением судей), а вот Асылжан Бакытжанулы проиграл
нокаутом.