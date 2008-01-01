Казахстанский боец после победы на турнире в России бросил вызов обидчику Александра Емельяненко

Ради этого он готов подняться в весе.

Артем Резников. Фото: the-steppe.com©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 11:15
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников (21-6) после успешного выступления на турнире ACA 111 в Москве вызвал на бой Магомеда Исмаилова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Магомед Исмаилов, спускайся в 77, я поднимусь в 77. Узнаем, кто из нас настоящий лысый хищник!" - сказал Резников.

Отметим, что Резников в со-главном поединке весовой категории до 70 килограммов решением победил россиянина Юсуфа Раисова.

Что касается Исмаилова, то он выступает на две весовые категории выше. Летом россиянин к удивлению многих взял верх над своим соотечественником Александром Емельяненко.

На турнире ACA 111 выступили и другие казахстанские бойцы. Так, свои бои выиграли Георгий Кичигин и Нурберген Шарипов (оба решением судей), а вот Асылжан Бакытжанулы проиграл нокаутом.
Метки:
MMA Бои по смешанным правилам Емельяненко Александр
Единоборства Смешанные
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Сегодня 11:15
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