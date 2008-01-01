Казахстанский боец Резников выиграл со-главный бой на турнире ACA 111

Ранее выступили еще три казахстанца.

Фото: ufcbet.ru
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 01:09
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников (21-6) одержал победу на турнире ACA 111 в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В со-главном поединке в весовой категории до 70 килограммов Резников встречался с россиянином Юсуфом Раисовым (16-1). По итогам трех раундов судьи раздельным решением отдали победу казахстанцу.



Добавим, что на турнире выступили еще три казахстанских бойца. Так, свои бои выиграли Георгий Кичигин и Нурберген Шарипов (оба решением судей), а вот Асылжан Бакытжанулы проиграл нокаутом.
Метки:
Бои по смешанным правилам MMA
Единоборства Смешанные
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Сегодня 01:09
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