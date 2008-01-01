Казахстанский боец Резников выиграл со-главный бой на турнире ACA 111

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников
(21-6) одержал победу на турнире ACA 111 в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В со-главном поединке в весовой категории до 70 килограммов Резников встречался с россиянином Юсуфом Раисовым (16-1). По итогам трех раундов судьи раздельным решением отдали победу казахстанцу.
Добавим, что на турнире выступили еще три казахстанских бойца. Так, свои бои выиграли Георгий Кичигин
и Нурберген Шарипов
(оба решением судей), а вот Асылжан Бакытжанулы проиграл нокаутом
.