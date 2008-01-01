Казахстанский боец-нокаутер проиграл тяжелым нокаутом в российском промоушене

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Асылжан Бакытжанулы
(11-1, 9 КО) одержал победу в российском промоушене ACA (Absolute Championship Akhmat), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В рамках весовой категории до 93 килограмма на турнире ACA 111 Бакытжанулы встречался с россиянином Алексеем Буториным
(15-4). Развязка наступила в третьем раунде, когда казахстанец пропустил удар и оказался в тяжелом нокауте.
Для Бакытжанулы это поражение стало вторым в карьере при 11 победах. Буторин же выиграл 16 бой при четырех поражениях.
Ранее свои бои на турнире выиграли Георгий Кичигин
и Нурберген Шарипов
. Позднее выступит Артем Резников
.