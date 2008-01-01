Казахстанский боец-нокаутер проиграл тяжелым нокаутом в российском промоушене

Он дрался с россиянином.

Фото: ACB
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 00:33
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Асылжан Бакытжанулы (11-1, 9 КО) одержал победу в российском промоушене ACA (Absolute Championship Akhmat), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках весовой категории до 93 килограмма на турнире ACA 111 Бакытжанулы встречался с россиянином Алексеем Буториным (15-4). Развязка наступила в третьем раунде, когда казахстанец пропустил удар и оказался в тяжелом нокауте.



Для Бакытжанулы это поражение стало вторым в карьере при 11 победах. Буторин же выиграл 16 бой при четырех поражениях.

Ранее свои бои на турнире выиграли Георгий Кичигин и Нурберген Шарипов. Позднее выступит Артем Резников.
Метки:
Бои по смешанным правилам MMA
Единоборства Смешанные
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