Нокаут года? Боец ММА вырубил соперника ударом ногой, лежа на спине, на турнире ACA 111 с участием казахстанцев

Российский боец смешанного стиля (ММА) Лом-Али Нальгиев
(17-8) одержал досрочную победу над соотечественником Иманали Гамзатхановым
(11-3) на турнире ACA 111 в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Бой закончился в первом раунде. Нальгиев нокаутировал соперника ударом ногой в голову, находясь в положении лежа на спине.
Добавим, что на турнире ACA 111 выступают четыре казахстанских бойца, двое из которых уже выиграли свои бои. Это Георгий Кичигин
и Нурберген Шарипов.
Позднее выступят Асылжан Бакытжанулы
и Артем Резников
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