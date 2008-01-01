Нокаут года? Боец ММА вырубил соперника ударом ногой, лежа на спине, на турнире ACA 111 с участием казахстанцев

Ивент проходит в Москве.

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Сегодня 23:24
Российский боец смешанного стиля (ММА) Лом-Али Нальгиев (17-8) одержал досрочную победу над соотечественником Иманали Гамзатхановым (11-3) на турнире ACA 111 в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой закончился в первом раунде. Нальгиев нокаутировал соперника ударом ногой в голову, находясь в положении лежа на спине.



Добавим, что на турнире ACA 111 выступают четыре казахстанских бойца, двое из которых уже выиграли свои бои. Это Георгий Кичигин и Нурберген Шарипов.

Позднее выступят Асылжан Бакытжанулы и Артем Резников.
Метки:
Бои по смешанным правилам MMA
Единоборства Смешанные
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Сегодня 23:24
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