Казахстанец Кичигин дебютировал с победы в российском промоушене

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Георгий Кичигин
(23-6) дебютировал с победы в российском промоушене ACA (Absolute Championship Akhmat), сообщает корреспондент Vesti.kz
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На турнире ACA 111 в Москве в рамках весовой категории до 77 килограммов Кичигин встречался с Мамуржоном Хамдамовым
(10-1) из Таджикистана. Бойцы начали поединок без развездки, как и первые минуты второго раунда, в котором казахстанец сумел пару раз перевести оппоненток в партер и провести серию ударов. В заключительном раунде Кигичин едва не задушил оппонента.
По итогам трех раундов судьи отдали победу Кичигину. Теперь на его счету 24 победы при шести поражениях. Хамдамов потерпел второе поражение в карьере при десяти победах.
Первым из казахстанцев на турнире выступил Нурберген Шарипов
(10-2), который единогласным решением судей одержал победу Тамерланом Кулаевым
(11-2) из Владикавказа.
Позднее на турнире выступят еще два представителя Казахстана Асылжан Бакытжанулы
и Артем Резников.