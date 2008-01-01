Кыргызский боец с размаху пнул в челюсть лежачего соперника, нарушил правила, но выиграл бой

В американском городе Туника (штат Миссисипи) прошел турнир Cage Fighting Fury Championship 85, где в основном карде встретились американец кыргызского происхождения Зулкарнай Камчибеков и Майк Андерсон из США, сообщает "Евроспорт".

Во втором раунде Камчибеков провел отличную двоечку и четко попал в голову справа. Соперник тут же рухнул на канвас, но остался в сознании, перекувыркнулся и приготовился к защите. В это время Зулкарнай подошел и сильно стукнул ему с ноги снизу вверх по челюсти, а затем набросился на Андерсона, но рефери в октагоне подлетел к файтерам и объяснил нападавшему, что тот нарушил правила.

После этого инцидента поединок продолжился. Майк продержался еще один раунд и уступил техническим нокаутом в третьей пятиминутке.

Для Камчибекова эта победа стала второй в промоушене при одном поражении.

О Майке Андерсоне в интернете противоречивые сведения. В частности, MMA Junkie указывает, что его дата рождения - 31 декабря 1969 года, то есть бойцу 50 лет, но никаких подтверждений этой информации нет.

Напомним, не так давно другой кыргызский боец Баяман Кулуев сначала показал средний палец сопернику, а потом нокаутировал его.