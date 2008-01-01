Казахстанский боец Шарипов победил россиянина на турнире ACA 111

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Нурберген Шарипов
(9-2) одержал победу на турнире ACA 111, который проходит в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz
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В рамках весовой категории до 61 килограмма Шарипов встречался с Тамерланом Кулаевым
(11-1) из Владикавказа. Первый раунд получился довольно конкурентным - бойцы обменялись несколькими ударами. Во втором раунде Кулаев попытался взять соперника на удушающий, но Шарипов сумел выбраться из захвата.
Заключительный раунд вышел менее динамичным, хотя бойцы старались обмениваться ударами. В итоге победителя пришлось выявлять судьям, которые единогласным решением отдали победу казахстанскому бойцу.
Для Шарипова эта победа стала десятой в карьере при двух поражениях. Кулаев же потерпел второе поражение при 11 победах.
Позднее на турнире выступят еще три казахстанских бойца Георгий Кичигин, Асылжан Бакытжанулы
и Артем Резников.