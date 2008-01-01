Казахстанский боец Шарипов победил россиянина на турнире ACA 111

Позднее выступят еще три представителя Казахстана.

Нурберген Шарипов. Фото: vk.com/acamma
Новости спорта Единоборства Смешанные
0
Сегодня 21:45
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Нурберген Шарипов (9-2) одержал победу на турнире ACA 111, который проходит в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках весовой категории до 61 килограмма Шарипов встречался с Тамерланом Кулаевым (11-1) из Владикавказа. Первый раунд получился довольно конкурентным -  бойцы обменялись несколькими ударами. Во втором раунде Кулаев попытался взять соперника на удушающий, но Шарипов сумел выбраться из захвата.

Заключительный раунд вышел менее динамичным, хотя бойцы старались обмениваться ударами. В итоге победителя пришлось выявлять судьям, которые единогласным решением отдали победу казахстанскому бойцу.

Для Шарипова эта победа стала десятой в карьере при двух поражениях. Кулаев же потерпел второе поражение при 11 победах.

Позднее на турнире выступят еще три казахстанских бойца Георгий Кичигин, Асылжан Бакытжанулы и Артем Резников.
Метки:
MMA Бои по смешанным правилам
Единоборства Смешанные
0
Сегодня 21:45
© 2008 - 2020 ТОО «EML»