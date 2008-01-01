Казахстанскому бойцу стало плохо во время сгонки веса перед боем

Боец смешанных единоборств из Казахстана Артем Резников
провалил сгонку веса перед поединком с россиянином Юсуфом Раисовым
, сообщает Instagram
MMA Fighters KZ.
Отмечается, что Резников не согнал 750 граммов. Ему стало плохо во время весогонки, и он решил завершить сгонку, чтобы бой не был сорван. Он отдаст 20 процентов гонорара Раисову.
Их бой в рамках турнира ACA 111 пройдет 19 сентября в Москве.
28-летний Резников провел 27 поединков в профессиональной карьере, одержав 21 победу и потерпев шесть поражений.
24-летний Раисов выиграл 16 боев при одном поражении.
Главный же бой турнира пройдет при участии россиян Абдул-Азиза Абдулвахабова
и Александра Сарнавского
.