Казахстанскому бойцу стало плохо во время сгонки веса перед боем

Поединок состоится 19 сентября.

Артем Резников. Фото: Vesti.ru©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 20:47
Боец смешанных единоборств из Казахстана Артем Резников провалил сгонку веса перед поединком с россиянином Юсуфом Раисовым, сообщает Instagram MMA Fighters KZ.

Отмечается, что Резников не согнал 750 граммов. Ему стало плохо во время весогонки, и он решил завершить сгонку, чтобы бой не был сорван. Он отдаст 20 процентов гонорара Раисову. 

Их бой в рамках турнира ACA 111 пройдет 19 сентября в Москве.

28-летний Резников провел 27 поединков в профессиональной карьере, одержав 21 победу и потерпев шесть поражений.

24-летний Раисов выиграл 16 боев при одном поражении.

Главный же бой турнира пройдет при участии россиян Абдул-Азиза Абдулвахабова и Александра Сарнавского.
Метки:
Бои по смешанным правилам MMA Россия
Единоборства Смешанные
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Сегодня 20:47
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