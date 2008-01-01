"Важно, что я представляю свою страну". Казахстанский боец - о соглавном поединке в России

Его соперник проиграл лишь раз.

Артем Резников. Фото: ufcbet.ru©
Новости спорта Единоборства Смешанные
0
Сегодня 11:23
19 сентября в рамках турнира ACA 111 в Москве боец смешанных единоборств из Казахстана Артем Резников встретится с российским легковесом Юсуфом Раисовым. В преддверии соглавного поединка Резников поделился своими эмоциями.

"Мне все равно, с кем я дерусь! Для меня важно одно. Что я представляю свою страну - Казахстан. И я буду делать все, чтобы поднять наш флаг после боя", - приводит его слова Instagram MMA Fighters KZ.

28-летний Резников провел 27 поединков в профессиональной карьере, одержав 21 победу и потерпев шесть поражений.

24-летний Раисов выиграл 16 боев при одном поражении.

Главный же бой турнира пройдет при участии россиян Абдул-Азиза Абдулвахабова и Александра Сарнавского.
Метки:
Бои по смешанным правилам MMA
Единоборства Смешанные
0
Сегодня 11:23
© 2008 - 2020 ТОО «EML»