"Москва наш". Казахстанский боец Дазаев объяснил фразу о желании стать мэром столицы России

Казахстанский боец Гойти Дазаев одержал досрочную победу на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в столице России. В полусреднем весе он разделался с россиянином Максимом Буториным.



После боя в октагоне Гойти, комментируя выступление, произнес фразу "Хочу стать мэром Москвы". О ее смысле он рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz.



"Все сложилось очень хорошо, по воле Всевышнего. На него мы уповали. Тренировались перед событием усердно на протяжении двух месяцев. Соблюдали дисциплину, диету, тренировочный режим. Работали усиленно над техникой, а также тактикой. И поставленную задачу на поединок я выполнил.



В целом бой для меня прошел хорошо, без травм. И поэтому я сразу начал тренировки, уже сейчас работаю дальше. Все отлично.



Эмоции у меня только позитивные. После поражения вернулся, восстановился. Следующие планы? Скорее всего, это будет титульный бой. Настраиваюсь на это. Сейчас пояс защищать будет Дмитрий Бикрев в бою против Шамиля Амирова.



И уже потом следующий в очереди я. Есть вероятность, что выступлю против победителя их встречи. Думаю, что меня никто не "перепрыгнет" и я уже следующую схватку проведу за титул.



По поводу фразы о "мэре Москвы". Ее смысл поняли только наши, казахстанцы. Москвичи явно не поняли этот прикол (улыбается). Мы ехали в Москву. Нас было около 30 человек в команде. Еще 20 человек - наши болельщики. Плюс местные были, ехали поболеть.



И мы реально отправились с мыслью завоевывать Москву, что в итоге и получилось. Так что негласно держим пост мэра этого города (улыбается). Такая шутка была, типа "Москва наш". Помните, раньше был мем после одного видео "Астана наш, наш"? И вот оттуда все пошло.



Вот такая небольшая история. Но все в рамках шутки, прикола. Никого не обижали, никакого высокомерия, никаких негативных смыслов. Просто в нашем кругу после боя посмеялись. А так все нормально", - озвучил Дазаев.



Добавим, что в главном бою турнира выступил казахстанский боец Даурен Ермеков. Он досрочно уступил россиянину Владимиру Минееву, тем самым упустив возможность завоевать титул чемпиона Fight Nights Global в среднем весе.