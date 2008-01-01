"Это был только первый раунд". Куат Хамитов опубликовал интригующий пост после освобождения

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Куат Хамитов
опубликовал новый пост в соцсетях после освобождения.
"Полезна ведь и хитрость на войне! #ЭтоБылТолькоПервыйРаунд", - подписал фото "Найман", на котором он запечатлен в окружении воинов.
Хамитов был задержан
14 сентября и доставлен в полицию Алматы. Поводом послужило видео в соцсетях, на котором он призывал к насилию. Сообщалось, что бойцу грозит тюремный срок до трех лет.
Позже Хамитов объяснил
, что снял видео в шуточной форме и не собирался никого призывать к плохим поступкам. В МВД видеозаявление спортсмена назвали преступлением
.