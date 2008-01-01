"Это был только первый раунд". Куат Хамитов опубликовал интригующий пост после освобождения

Накануне бойца задержали, ему грозил срок.

Фото: instagram.com/kuat__khamitov
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Сегодня 14:30
Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Куат Хамитов опубликовал новый пост в соцсетях после освобождения.

"Полезна ведь и хитрость на войне! #ЭтоБылТолькоПервыйРаунд", - подписал фото "Найман", на котором он запечатлен в окружении воинов.



Хамитов был задержан 14 сентября и доставлен в полицию Алматы. Поводом послужило видео в соцсетях, на котором он призывал к насилию. Сообщалось, что бойцу грозит тюремный срок до трех лет.

Позже Хамитов объяснил, что снял видео в шуточной форме и не собирался никого призывать к плохим поступкам. В МВД видеозаявление спортсмена назвали преступлением.

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Хамитов Куат MMA Казахстан
Единоборства Смешанные
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Сегодня 14:30
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