"Это преступление". МВД прокомментировало видео задержанного Куата Хамитова

Официальный представитель МВД Нурдильда Ораз назвал преступлением видеозаявление казахстанского бойца Куата Хамитова, передает Tengrinews.kz.

Напомним, "Найман" был доставлен в полицию Алматы 14 сентября. Поводом для этого послужило видео в соцсетях, на котором он призывает к насилию. Сообщалось, что бойцу грозит тюремный срок до трех лет.

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"Я бы хотел прокомментировать видео, автором которого является спортсмен Куат Хамитов. Он записал и опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей обращение, в котором призвал к насилию. Это прямое нарушение закона и является уголовным преступлением.

Министерство внутренних дел призывает граждан не распространять заведомо ложную информацию, доверять следует только официальным данным государственных органов. Необходимо помнить об административной и уголовной ответственности, которая предусмотрена в случае нарушения закона", - сказал на брифинге Нурдильда Ораз.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 272 УК РК. Гражданин Хамитов Куат доставлен в ДП для проведения соответствующих процессуальных действий. По результатам комплекса следственных мероприятий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение. Действиям гражданина Хамитова будет дана принципиальная оценка", - сообщили в полиции.

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