Отпустили? Куат Хамитов высказался о родине после задержания полицией

Бойцу грозит тюремный срок.

Куат Хамитов. Фото: Fight Nights Global©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 09:00
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Куат "Найман" Хамитов впервые высказался после того, как был доставлен в полицию в Алматы.

"Надо, чтобы родина, народ были для нас дороже нас самих", - написал Хамитов в сториз в Instagram.



Поводом для задержания послужило видео в соцсетях, на котором Хамитов призывает к насилию. Сообщалось, что бойцу грозит тюремный срок до трех лет.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 272 УК РК. Гражданин Хамитов Куат доставлен в ДП для проведения соответствующих процессуальных действий. По результатам комплекса следственных мероприятий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение. Действиям гражданина Хамитова будет дана принципиальная оценка", - сообщили в полиции.
Метки:
Хамитов Куат Правосудие MMA
Единоборства Смешанные
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Сегодня 09:00
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