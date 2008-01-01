Отпустили? Куат Хамитов высказался о родине после задержания полицией

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Куат "Найман" Хамитов
впервые высказался после того, как был доставлен в полицию в Алматы.
"Надо, чтобы родина, народ были для нас дороже нас самих", - написал Хамитов в сториз в Instagram.
Поводом для задержания
послужило видео в соцсетях, на котором Хамитов призывает к насилию. Сообщалось, что бойцу грозит тюремный срок до трех лет.
"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 272 УК РК. Гражданин Хамитов Куат доставлен в ДП для проведения соответствующих процессуальных действий. По результатам комплекса следственных мероприятий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение. Действиям гражданина Хамитова будет дана принципиальная оценка", - сообщили в полиции.