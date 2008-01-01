Куата Хамитова доставили в полицию. Ему грозит тюремный срок

Правоохранительные органы провели мониторинг соцсетей.

Куат Хамитов. Фото: ztb©
Новости спорта Единоборства Смешанные
1
Сегодня 21:00

Казахстанский боец MMA Куат "Найман" Хамитов доставлен в ДП Алматы, сообщили в пресс-службе ведомства, передает Tengrinews.kz.

В правоохранительных органах пояснили, что в ходе мониторинга социальных сетей выявили видео с участием спортсмена, в котором звучат призывы к насилию.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 272 УК РК. Гражданин Хамитов Куат доставлен в ДП для проведения соответствующих процессуальных действий. По результатам комплекса следственных мероприятий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение. Действиям гражданина Хамитова будет дана принципиальная оценка", - сообщили в полиции.

Также отмечается, что в Казахстане призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти, к массовым беспорядкам, равно как и призывы к насилию над гражданами наказываются ограничением либо лишением свободы на срок до трех лет.

Метки:
Бои по смешанным правилам Хамитов Куат MMA
Единоборства Смешанные
1
Сегодня 21:00
© 2008 - 2020 ТОО «EML»