Куата Хамитова доставили в полицию. Ему грозит тюремный срок

Казахстанский боец MMA Куат "Найман" Хамитов доставлен в ДП Алматы, сообщили в пресс-службе ведомства, передает Tengrinews.kz.



В правоохранительных органах пояснили, что в ходе мониторинга социальных сетей выявили видео с участием спортсмена, в котором звучат призывы к насилию.



"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 272 УК РК. Гражданин Хамитов Куат доставлен в ДП для проведения соответствующих процессуальных действий. По результатам комплекса следственных мероприятий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение. Действиям гражданина Хамитова будет дана принципиальная оценка", - сообщили в полиции.



Также отмечается, что в Казахстане призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти, к массовым беспорядкам, равно как и призывы к насилию над гражданами наказываются ограничением либо лишением свободы на срок до трех лет.