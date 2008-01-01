"Давай дадим жару в октагоне". Жалгас Жумагулов бросил вызов экс-претенденту на титул UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (MMA) Жалгас Жумагулов
заявил о желании подраться против американца Джона Додсона
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Джон, я слышал, что ты хочешь вернуться в наилегчайший вес. Был бы рад разделить клетку с тобой в своем дивизионе. Давай дадим жару в октагоне. Я готов в любой момент", - приводит слова казахстанца Instagram MMA Fighters KZ.
Жумагулов дебютировал в UFC 12 июля на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) и спорным решением судей проиграл
бразильцу Раулиану Пайве
. Для казахстанца это поражение стало четвертым в карьере при 13 победах (ММА).
Додсон прежде дважды претендентовал на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, но оба раза проиграл своему соотечественнику Деметриусу Джонсону.