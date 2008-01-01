"Давай дадим жару в октагоне". Жалгас Жумагулов бросил вызов экс-претенденту на титул UFC

Ранее казахстанец проиграл дебютный бой промоушена.

Жалгас Жумагулов. Фото: UFC©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 16:18
Казахстанский боец смешанных единоборств (MMA) Жалгас Жумагулов заявил о желании подраться против американца Джона Додсона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Джон, я слышал, что ты хочешь вернуться в наилегчайший вес. Был бы рад разделить клетку с тобой в своем дивизионе. Давай дадим жару в октагоне. Я готов в любой момент", - приводит слова казахстанца Instagram MMA Fighters KZ.

Жумагулов дебютировал в UFC 12 июля на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) и спорным решением судей проиграл бразильцу Раулиану Пайве. Для казахстанца это поражение стало четвертым в карьере при 13 победах (ММА).

Додсон прежде дважды претендентовал на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, но оба раза проиграл своему соотечественнику Деметриусу Джонсону.
Метки:
UFC MMA Жумагулов Жалгас Бои по смешанным правилам Казахстан Актобе
Единоборства Смешанные
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Сегодня 16:18
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