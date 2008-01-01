Казахстанец не смог завоевать пояс на турнире памяти отца Хабиба в Москве

Казахстанский боец Муратбек Касымбай не смог стать чемпионом Fight Nights Global в в полулегком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его поединок стал со-главным событием на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Москве. Шоу организовано российскими лигами Fight Nights Global и GFC.

Соперником Касымбая стал обладатель пояса Мухаммед Эминов из Дагестана. Причем казахстанец вышел на коротком уведомлении. Дело в том, что изначально в соперники Эминову был назначен Ахмед Балкизов, но он снялся с турнира из-за травмы, и за 12 дней до боя Касымбай принял вызов.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Эминова единогласным решением судей.

Напомним, что в главном бою турнира казахстанец Даурен Ермеков, временный чемпион GFC, встретится с россиянином Владимиром Минеевым. Они проведут бой за вакантный титул Fight Nights Global в среднем весе.

В основном карде турнира выступили еще два казахстанца - обе победили досрочно. В легчайшем весе Сабит Жусупов в третьем раунде выиграл техническим нокаутом у бразильца Рилдечи Диаса.

С таким же результатов в полусреднем весе Гойти Дазаев разделался с россиянином Максимом Буториным.

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