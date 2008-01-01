Казахстанский боец проиграл главный бой на турнире памяти отца Хабиба за титул чемпиона Fight Nights Global

Казахстанский боец Даурен Ермеков не смог завоевать титул чемпиона Fight Nights Global в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На вакантный титул он претендовал на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Москве, который был организован российскими лигами Fight Nights Global и GFC.

Соперником Ермекова был россиянин Владимир Минеев. Изначально они должны были драться за за объединенный пояс, но в итоге оспорили только FNG.

Бой был запланирован на пять раундов, но завершился в третьем. Судья остановил встречу после серии мощных атак со стороны россиянина, на которые казахстанец не мог ответить.

Отметим, что Ермеков также является временным чемпионом GFC и этот пояс он сохранил.

Напомним, в со-главном событии турнира другой казахстанец Муратбек Касымбай также не смог стать чемпионом Fight Nights Global в полулегком весе.

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