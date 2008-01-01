Казахстанский супертяж забил соперника в первом раунде на турнире памяти отца Хабиба

Перспективный казахстанский супертяж Дархан Бакенов одержал победу на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова, организованном российскими лигами Fight Nights Global и GFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шоу проходит в Москве. Бакенов проводил свой второй поединок и встречался с украинцем Владимиром Бриком, которого забил уже в первом раунде, и выиграл техническим нокаутом.

Также на этом турнире казахстанец Азамат Маркабаев проиграл судейским решением Никите Балтабаеву. Они встречались в легчайшем весе. В этой же категории еще один представитель Казахстана Султан Жолдожбек победил Гранта Акопяна в связи с травмой соперника после первого раунда.

Напомним, что в главном поединке турнира казахстанец Даурен Ермеков, временный чемпион GFC, встретится с россиянином Владимиром Минеевым. Они проведут бой за вакантный титул Fight Nights Global в среднем весе.