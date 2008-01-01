Прямая трансляция турнира памяти отца Хабиба в Москве с главным боем казахстанца

Сегодня, 9 сентября, в Москве состоится турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова, участие в котором примут сразу семь казахстанских бойцов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Вечер организован российскими лигами FIGHT NIGHTS GLOBAL и GFC.

В главном поединке выступит казахстанец Даурен Ермеков - временный чемпион GFC. Его соперником станет россиянин Владимир Минеев. На кону будет стоять вакантный пояс FIGHT NIGHTS GLOBAL.

Также за титул от этой организации будет в соглавном бою будет драться казахстанец Муратбек Касымбай, соперником которого станет Мухаммед Эминов.

Еще пятеро казахстанских бойцов выступит в основном карде: Гойти Дазаев, Сабит Жусупов, Дархан Бакенов, Азамат Маркабаев и Султан Жолдожбек. Подробнее с их соперниками можно ознакомиться по этой ссылке.

Турнир пройдет со зрителями - зал будет заполнен на 50 процентов. Почетным гостем турнира станет чемпион UFC, сын скончавшегося Абдулманапа Нурмагомедова, в честь которого и организован вечер, Хабиб Нурмагомедов.

В прямом эфире шоу покажет "Хабар". Трансляция также будет доступна на сайте телеканала по этой ссылке. Начало - в 23:15 по времени Нур-Султана.